400-й гол Златана, пенальти, удаление и куча офсайдов: «Милан» сделал в гостях «Рому» и Моуринью

В центральном матче 11-го тура Серии А «Рома» принимала «Милан». Это было, что называется, на закуску. Ибрагимович против Моуринью, за которого, по его словам, он когда-то был готов убивать.

«Милан» бодро начал прошлый сезон, но потом сдулся и выключился из борьбы за скудетто. Сейчас «россонери» тоже удачно стартовали в чемпионате – девять побед и одна ничья. Они шли по графику «Наполи». С учётом того, что «маленькие» ослы сыграли свой матч 11-го тура раньше, миланцы вечером воскресенья были в роли догоняющих.

Первый момент создался на третьей минуте, он был «ромовый». Винья промчался по левому полуфлангу, уйдя от Салемакерса, и прострелил на ближнюю штангу, откуда Пеллегрини мощно вонзил мяч в рекламный щит. Ответ гостей был с участием Ибрагимовича. Возле чужой штрафной он отдал классный пас Тео Эрнандесу, после чьей скидки Кесси приложился рядом с правым углом.

«Милан» играл первым номером, но когда «Рома» ринулась в контратаку, зародившуюся на правом фланге, болельщикам гостей пришлось потревожиться. Реакцией «россонери» была стеночка Ибрагимовича с 33. Вырвавшись на пространство в зоне левого инсайда, Златан пальнул мимо створа. Но в середине тайма, когда Леау заработал ближний штрафной, Ибра с этого стандарта на силу загнал мяч в правый нижний угол (0:1).

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Этот гол стал для Златана 400-м в национальных чемпионатах. Перед перерывом «Милан» получил право на похожий штрафной, который заработал всё тот же Леау, но на этот раз Ибра уступил право пробития Эрнандесу. Тот пробил вполне нормально, однако Руй Патрисиу намертво поймал мяч. В конце тайма «Рома» встрепенулась, но на ответный гол так по-серьёзному и не наиграла.

В начале второго тайма Ибрагимович громыхнул отменённым голом. Откликнувшись на заброс, он чётко обработал мяч и своей длиннющей ногой упаковал его в левый угол. Но дело в том, что у Златана был офсайд, и видеоассистенты исправили ошибку лайнсмена, не зафиксировавшего «вне игры». На следующей минуте Ибра снова вышел один на один с офсайдом, но не переиграл Патрисиу. А в конце первого тайма был отменён ещё гол «Милана», когда Ибрагимович был в офсайде.

На 53-й минуте Златан снова прорвался по центру, и Ибаньес его уронил, хотя Ибрагимович когда-то хвастался, что скорее не его собьют с ног, а он кого-нибудь отправит в больницу. Но тут он сам оказался на газоне, и арбитр даже засомневался, не нарисовал ли суперфорвард «Милана» своё падение, поэтому пошёл смотреть повтор. А посмотрев, убедился, что не нарисовал. Ибаньес толкнул Златана бедром в бедро, и пенальти был справедлив. С точки пробил Кесси – и сделал счёт 0:2.

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Пиоли после этого заменил Ибру, за которым тянулся шлейф жёлтой карточки за неспортивное поведение ещё с первого тайма. Но не спасся от удаления за второе предупреждение Эрнандес, сфоливший на Пеллегрини возле своей штрафной. Больше получаса «Милан» занимался оборонительными делами. На третьей добавленной минуте Эль-Шаарави вколотил мяч в правую девятку ворот своей бывшей команды (1:2). Но не более того, хотя давление хозяев было знатным. «Россонери» догнали «Наполи», у которого «Рома» отняла очки в позапрошлом туре.

Кирилл Иванцов