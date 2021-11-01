Прервана впечатляющая беспроигрышная серия Моуринью

В рамках 11-го тура итальянской Серии А столичная «Рома» принимала на домашнем стадионе «Милан». «Волки» потерпели поражение со счетом 1:2.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Paolo, «россонери» прервали длительную беспроигрышную серию Жозе Моуринью в домашних играх итальянского чемпионата. Она насчитывала 43 поединка. Это самая длительная беспроигрышная серия с сезона-1994/1995.

После 11 проведенных туров команда португальского тренера с 19 баллами располагается на четвертой позиции в таблице Серии А. Римляне отстают от идущего третьим миланского «Интера» на пять очков.