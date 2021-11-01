Моуринью обвинил судей в неуважении к болельщикам «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен работой судейской бригады во вчерашнем поединке 11-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2). В столичном клубе возмущены тем, что рефери поставил пенальти в их ворота после падения Златана Ибрагимовича.

«Это проявление неуважения к нашим поклонникам. Злюсь из-за этого. Мне пришлось удерживать игроков в раздевалке, чтобы они не пошли разбираться с арбитрами. Нам нужно контролировать эмоции, несмотря ни на что», - передает слова португальского тренера football-Italia.

После вчерашнего поражения римский коллектив с 19 баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.