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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью обвинил судей в неуважении к болельщикам «Ромы»

01 Ноября 2021 • 10:39 Комментировать
Рома
1:2
Милан
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен работой судейской бригады во вчерашнем поединке 11-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2). В столичном клубе возмущены тем, что рефери поставил пенальти в их ворота после падения Златана Ибрагимовича.

«Это проявление неуважения к нашим поклонникам. Злюсь из-за этого. Мне пришлось удерживать игроков в раздевалке, чтобы они не пошли разбираться с арбитрами. Нам нужно контролировать эмоции, несмотря ни на что», - передает слова португальского тренера football-Italia.

После вчерашнего поражения римский коллектив с 19 баллами располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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