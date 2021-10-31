Болельщики «Ромы» своими оскорблениями спровоцировали Ибрагимовича на жёлтую карточку

На 25-й минуте центрального матча 11-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Миланом» форвард «россонери» Златан Ибрагимович со штрафного отправил мяч в сетку ворот римской команды. 40-летний футболист прошил стенку, пробив низом, и не остановил ни шанса голкиперу «волков».

На протяжении всего первого тайма с трибун в его адрес несется фраза «Ты - цыган». Забив гол, Ибрагимович обратился к фанатам «Ромы» с призывом скандировать громче и получил за это желтую карточку от арбитра.

Отметим, что Ибрагимович - шведский футболист боснийского происхождения. Сегодня он забил 400-й гол в чемпионатах и 150-й - в Серии А.