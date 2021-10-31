Ибрагимович забил свой 400-й гол в чемпионатах

В главном матче дня в Серии А между «Ромой» и «Миланом» был открыт счёт. На 25-й минуте «россонери» отметились точным ударом, его автором стал Златан Ибрагимович. На 25-й минуте швед исполнил штрафной удар, запустив мяч низом в брешь в стенке из игроков «Ромы». Для Златана Ибрагимовича это 400-й гол в чемпионатах и 150-й в Серии А.

Ранее до матча ветеран заявлял, что не придает большого значения возможному юбилейному голу в этом поединке, а намерен приносить команде максимальную пользу.

В данный момент в матче «Рома» - «Милан» подходит к концу первый тайм. В онлайн-таблице чемпионата Италии «россонери» настигают на вершине «Наполи».