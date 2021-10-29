Пиоли не разговаривает с игроками «Милана» после матчей

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не общается с футболистами после завершения матчей. Об этом он рассказал в интервью для DAZN.

«Самое важное ты говоришь футболистам до матчей, а не после. Когда в команде есть Златан Ибрагимович, мне можно почти не заходить в раздевалку», - сказал Пиоли с улыбкой.

«Сразу после игры нет ясности, поэтому я предпочитаю говорить с футболистами на следующий день», - высказался тренер «Милана».

После десяти сыгранных туров на вершине таблицы Серии А двоевластие – «Наполи» и «Милан» набрали по 28 очков. Третьим идёт «Интер», имеющий в своём активе на семь баллов меньше.