«Милан» в своих социальных сетях объявил, что достиг договоренности с защитником и капитаном команды Симоном Кьяером по новому соглашению. Стороны уладили все детали пролонгации и теперь датчанин останется в клубе еще на два с половиной года.

Отметим, что переговоры длились несколько месяцев, а именно с момента завершения чемпионата Европы, по итогам которого футболист стал лауреатом премии президента УЕФА за проявленные лидерские и человеческие качества на матче с Финляндией.

Стоит добавить, что в текущем сезоне Кьяер уже успел провести за «Милан» шесть поединков в итальянском чемпионате. С датчанином в составе подопечные Стефано Пиоли повторили свой лучший старт розыгрыша Серии А за последние 67 лет.