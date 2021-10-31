Ибрагимович назвал великими тренерами Пиоли и Моуринью

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в матче с «Ромой» может забить 400-й гол в Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в матче с «Ромой» может забить 400-й гол в чемпионатах.

- Мне нужно играть, и чем больше я играю, тем лучше становлюсь, - заявил ветеран на клубном ТВ «Милана». - Я не знаю, смогу ли я сегодня забить юбилейный гол, это не цель для меня. Главное - приносить пользу команде и победы.

Швед поговорил и о тренерах команд, Стефано Пиоли и Жозе Моуринью: «Это великие тренеры, жаждущие побед. У одного за спиной шикарная карьера, у другого меньше трофеев, но он может их выигрывать сейчас. Сегодня я на стороне Пиоли».

Матч «Рома» - «Милан» начался в 22:45. Текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.