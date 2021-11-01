Ибрагимович отреагировал на оскорбления со стороны фанатов

Шведский форвард Златан Ибрагимович, отметившийся забитым мячом во вчерашнем поединке чемпионата Италии против «Ромы» (2:1), высказался насчет оскорбительных выкриков в свою сторону от фанатов римского клуба.

«Оскорбления со стороны болельщиков? Пусть орут, сколько им угодно. Чем больше меня критикуют, тем больше я напитываюсь энергией. Я нуждаюсь в этом», - передает слова опытного бомбардира Football-Italia.

Напомним, что во вчерашней встрече Златан забил свой 400-й гол на клубном уровне.

В нынешнем розыгрыше Серии А скандинав провел пять матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.