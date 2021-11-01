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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович отреагировал на оскорбления со стороны фанатов

01 Ноября 2021 • 11:12 Комментировать (4)
Рома
1:2
Милан
окончен

Шведский форвард Златан Ибрагимович, отметившийся забитым мячом во вчерашнем поединке чемпионата Италии против «Ромы» (2:1), высказался насчет оскорбительных выкриков в свою сторону от фанатов римского клуба.

«Оскорбления со стороны болельщиков? Пусть орут, сколько им угодно. Чем больше меня критикуют, тем больше я напитываюсь энергией. Я нуждаюсь в этом», - передает слова опытного бомбардира Football-Italia.

Напомним, что во вчерашней встрече Златан забил свой 400-й гол на клубном уровне.

В нынешнем розыгрыше Серии А скандинав провел пять матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
01 Ноября 2021 в 11:57
Ибрагимович молодцом!
Don sangre
01 Ноября 2021 в 11:57
Ой зря пригласили римляне доходягу
ой зря тренерского цеха Моуринью
ингерман
01 Ноября 2021 в 11:55
ай.. ибра - красаучег! ))
Spirit
01 Ноября 2021 в 11:48
Ибра молодец!
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