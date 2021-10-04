Моуринью – Спаллетти: «Вы должны проиграть следующий гостевой матч»

Жозе Моуринью и Лучано Спаллетти – тренеры «Ромы» и «Наполи» - пообщались вовремя прямого эфира на телеканале DAZN. Специалисты обменялись парой реплик, находясь в отличном расположении духа после успешных матчей их команд.

«Отличная работа, Спаллеттоне! Вы хотите выиграть все матчи?» - обратился Моуринью к Спаллетти, чей «Наполи» пока что не терял очков в Серии А.

Спаллетти в ответ пошутил о том, что Моуринью и его «Рома» являются опасными противниками.

«Вы должны проиграть следующий гостевой матч», - сказал Моуринью со смехом.

Отметим, что «Рома» и «Наполи» сыграют в Риме в воскресенье, 24 октября.