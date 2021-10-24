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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью прокомментировал своё удаление в матче против «Наполи»

24 Октября 2021 • 22:34 Комментировать
Рома
0:0
Наполи
окончен

Опозорившись на международной арене в игре с норвежским «Будё-Глимт» несколько дней назад, «Рома» сумела удивить итальянскую футбольную общественность, став первой командой, отобравшей очки у «Наполи» в Серии А.

Наставник римлян Жозе Моуринью считает, что нулевая ничья является закономерным результатом. Также португалец на послематчевой пресс-конференции рассказал, почему был удален с поля на 82-й минуте: «Не знаю, за что мне показали красную карточку. Я никого не оскорблял, просто высказал свое недовольство решением арбитра. Странно».

Примечательно, что сегодня красный свет перед собой увидел и главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который после этого раскритиковал судьей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Наполи
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