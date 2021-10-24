Моуринью накажет пятерых игроков «Ромы» за провал в Норвегии

Поражение 1:6 в матче Лиги конференций против «Будё-Глимта» аукнется некоторым из участников той игры в составе «Ромы».

Жозе Моуринью остался сильно разочарован игрой некоторых из футболистов «джалоросси» в еврокубке. Как информирует источник Calciomercato, больше всего претензий со стороны «особенного» выслушали Мараш Кумбулла, Амаду Диавара, Рикардо Калафьори, Гонсало Вильяр и Борха Майораль. Предполагается, что все они останутся вне заявки на сегодняшний матч «Ромы» против лидера сезона – «Наполи».

Напомним, что игра против «Будё-Глимта» стала первым случаем в карьере Моуринью, когда его команда пропустила 6 мячей.