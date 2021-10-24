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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти поддержал Моуринью и раскритиковал судью за свою красную карточку

24 Октября 2021 • 22:50 Комментировать
Рома
0:0
Наполи
окончен

Сегодняшней день в Серии А выдался богатым на скандалы – в двух поединках тура арбитры трижды удаляли главных тренеров команд. Вслед за наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, с судьями не поладили и Жозе Моуринью с Лучиано Спаллети на матче «Рома» - «Наполи».

Португалец был удален на 82-й минуте и назвал решение рефери странным, а вот итальянец увидел перед собой красный свет уже на последних секундах противостояния. В отличии от Моуринью, Спаллетти резко высказался об инциденте в интервью DAZN.

«Я требую объяснения, за что мне дали карточку. Я просто сказал арбитру: «Хорошая работа». Что в этом такого? Это не недопонимание. Теперь могу понять Жозе», - пожаловался тренер.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лучано Спаллетти Наполи
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