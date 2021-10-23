​СМИ раскрыли резкие слова Моуринью футболистам «Ромы» в раздевалке

В четверг «Рома» громко провалилась в Лиге конференций – третьем клубном турнире УЕФА. Команда Жозе Моуринью проиграла в Норвегии клубу «Будё-Глимт» со счётом 1:6. После первого тайма римляне уступали норвежской команде со счётом 1:2, но уже тогда Моуринью был очень зол.

- Среди вас есть те, кто не должен играть ни в Норвегии, ни даже в Серии В, - сказал Моуринью футболистам «Ромы» в раздевалке, если верить Il Corriere dello Sport.

Стоит напомнить, что ранее команды, которые тренировал Жозе Моуринью, никогда не пропускали шесть голов в одной игре. При этом недавно Моуринью преодолел отметку в 1000 тренерских игр.