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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» намерена избавиться от Смоллинга слухи

23 Октября 2021 • 13:18 Комментировать
Рома
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После разгромного поражения от норвежского «Будё-Глимт» в Лиге конференций УЕФА наставник «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на низкий уровень футболистов команды, которые выходят на поле со скамейки для запасных.

Как итог, римляне зимой планируют немного перетасовать состав, избавившись от балласта. Одним из игроков, которым укажут на дверь, станет английский центральный защитник Крис Смоллинг, сообщает издание Calciomercato.

Англичанин регулярно получал игровую практику при Моуринью, пока не получил травму, но так и не сумел впечатлить нового наставника. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего Смоллинга в 12 миллионов евро, а его контракт с «Ромой» истекает в середине 2023 года.


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Рома Крис Смоллинг
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