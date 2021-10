В воскресенье вечером «Рома» минимально проиграла в гостях у «Ювентуса» (0:1). После игры Жозе Моуринью ясно дал понять, что он недоволен глубиной состава своей команды.

«Сегодня мы играли с Карсдорпом, по которому до последнего момента были сомнения, а на замене были Рейнолдс, Кумбулла и Калафьори», - сказал Моуринью о защитниках. После этого португалец выдержал паузу, намекая на недостаточную глубину состава в «Роме».

#Mourinho: "Ci sono panchine e panchine in Serie A. Oggi abbiamo giocato con questa linea di 4, dove Karsdorp è stato in dubbio fino all’ultimo. E i difensori che avevo in panchina erano Reynolds, Kumbulla e Calafiori..."



