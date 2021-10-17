«Наполи» - единственная команда топ-5 лиг Европы, не терявшая очки в текущем сезоне

Благодаря минимальной победе над «Торино» в восьмом туре итальянского чемпионата, «Наполи» под руководством Лучиано Спаллетти единолично возглавили турнирную таблицу, показав 100-процентный результат.

Неаполитанцы выиграли все свои матчи нового розыгрыша Серии А, оставшись единственной командой, которая не теряла очки в топ-5 лигах Старого Света. Более того, итальянцы повторили собственный рекорд – в сезоне 2017/18 они тоже набрали 24 пункта в восьми стартовых поединках. Тогда коллектив возглавлял Маурицио Сарри.

Примечательно, что «Наполи» пока так ни разу и не сумел победить в Лиге Европы. Напомним, остановить подопечных Спаллетти удалось московскому «Спартаку».