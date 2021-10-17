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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - единственная команда топ-5 лиг Европы, не терявшая очки в текущем сезоне

17 Октября 2021 • 23:18 Комментировать
Рома
...
Наполи
24.10 19:00

Благодаря минимальной победе над «Торино» в восьмом туре итальянского чемпионата, «Наполи» под руководством Лучиано Спаллетти единолично возглавили турнирную таблицу, показав 100-процентный результат.

Неаполитанцы выиграли все свои матчи нового розыгрыша Серии А, оставшись единственной командой, которая не теряла очки в топ-5 лигах Старого Света. Более того, итальянцы повторили собственный рекорд – в сезоне 2017/18 они тоже набрали 24 пункта в восьми стартовых поединках. Тогда коллектив возглавлял Маурицио Сарри.

Примечательно, что «Наполи» пока так ни разу и не сумел победить в Лиге Европы. Напомним, остановить подопечных Спаллетти удалось московскому «Спартаку».  

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Наполи
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окончен Эмполи 1:4 Аталанта
окончен Дженоа 2:2 Сассуоло
окончен Удинезе 1:1 Болонья
окончен Наполи 1:0 Торино
окончен Ювентус 1:0 Рома 1.76 4.2 4.3
18.10  21:45 Венеция ... Фиорентина 4.4 3.95 1.79
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