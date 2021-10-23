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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» может вернуть фанатам деньги за билеты после позорного поражения

23 Октября 2021 • 19:20 Комментировать
Рома
...
Наполи
2.80 3.50 2.45
Через 21 ч. 6 мин.

В четверг «Рома» неприлично крупно – со счётом 1:6 – проиграла в гостях у «Будё-Глимт» в Норвегии в рамках Лиги конференций. После игры фанаты римского клуба были очень недовольны. Они даже отказались принять футболку Лоренцо Пеллегрини, брошенную на трибуну. В «Роме» в настоящий момент рассматривают вариант с возвратом денег за билеты для 395 болельщиков, которые ездили в Норвегию. Об этом сообщает Il Tempo.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью. Ранее его команды никогда не пропускали шесть мячей в одном матче.

В воскресенье, 24 октября, в Серии А «Рома» сыграет против «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома
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24.10  16:00 Верона ... Лацио 3.3 3.8 2.11
24.10  16:00 Фиорентина ... Кальяри 1.66 4.2 5
24.10  19:00 Рома ... Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
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