«Рома» может вернуть фанатам деньги за билеты после позорного поражения

В четверг «Рома» неприлично крупно – со счётом 1:6 – проиграла в гостях у «Будё-Глимт» в Норвегии в рамках Лиги конференций. После игры фанаты римского клуба были очень недовольны. Они даже отказались принять футболку Лоренцо Пеллегрини, брошенную на трибуну. В «Роме» в настоящий момент рассматривают вариант с возвратом денег за билеты для 395 болельщиков, которые ездили в Норвегию. Об этом сообщает Il Tempo.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью. Ранее его команды никогда не пропускали шесть мячей в одном матче.

В воскресенье, 24 октября, в Серии А «Рома» сыграет против «Наполи».