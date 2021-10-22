​«Наполи» рассказал о травме Маноласа

Защитник Костас Манолас угодил в лазарет «Наполи». Защитник был заменён по ходу матча Лиги Европы против «Легии» в четверг вечером. Пресс-служба неаполитанского клуба сообщила, что у 30-летнего греческого защитника было выявлено повреждение ягодичной мышцы. Манолас уже начал процесс реабилитации, сроки его восстановления не называются.

В сезоне 2021/2022 Костас Манолас провёл за «Наполи» шесть матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

Ближайший матч «Наполи» проведёт в воскресенье, 24 октября. Команда Лучано Спаллетти, лидирующая в Серии А и пока не потерявшая ни одного очка, сыграет на выезде против «Ромы».