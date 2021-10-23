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Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти: «Я не заслуживаю свиста фанатов «Ромы»

23 Октября 2021 • 17:36 Комментировать
Рома
...
Наполи
2.80 3.50 2.45
24.10 19:00

Лучано Спаллетти в воскресенье снова выступит на «Олимпико» как тренер гостей – его «Наполи», лидер Серии А, будет играть в гостях у «Ромы». Спаллетти, тренировавший римский клуб на протяжении двух периодов (2005-2009, 2016-2017), на пресс-конференции получил вопрос о том, ожидает ли он свиста с трибун в свой адрес.

«Меня уже освистывали. Думаю, я не заслуживаю этого, потому что я вкладывал во время своей работы в «Роме» много страсти, любви и идей. Если меня снова будут освистывать, то меня утешат воспоминания об овациях и о тех великолепных матчах, которые мы провели на «Олимпико», - высказался рулевой «Наполи».

Стоит сказать, что «Наполи» в этом чемпионате ещё не потерял ни одного очка – у команды 8 побед в 8 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лучано Спаллетти Наполи
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