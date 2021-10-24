«Рома» - первая команда, отобравшая очки у «Наполи» в Серии А

В одном из центральных матчей девятого тура чемпионата Италии «Наполи» приехал в гости к «Роме» в надежде продлить невероятную победную серию. Поединок получился боевым, но небогатым на опасные моменты. Можно вспомнить промах Тэмми Абрахама после выхода один на один с голкипером, а также удар Виктора Осимхена в штангу. Нервы подвели Жозе Моуринью, который увидел перед собой карточки всех допустимых в футболе цветов.
Впрочем, его команда набрала одно очко и вышла на чистое четвертое место, «Наполи» делит первенство с «Миланом».
Протокол игры
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • 90'Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Винья Матиас • Кристанте Бриан • Верету Жордан • 90'Дзаньоло Николо • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 66' ( Эль-Шаарави Стефан ( 66') • Абрахам Тэмми 30' 86' ( Шомуродов Элдор ( 86')
Запасные: Боер Пьетро • Залевский Никола • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Трипи Филиппо • Калафьори Рикардо • Фузато Даниэл • Перес Карлес
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Фабиан Руис • Зелиньски Пётр 71' ( Лосано Ирвинг ( 71') • Политано Маттео 71' ( Элмас Эльиф ( 71') • Осимхен Виктор • Инсинье Лоренцо 82' ( Мертенс Дрис ( 82' ) 90'
Запасные: Петанья Андреа • Марфелла Давиде • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Жуан Жезус • Дзаноли Алессандро • Демме Диего • Лоботка Станислав
24 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).