Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 364 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» - первая команда, отобравшая очки у «Наполи» в Серии А

24 Октября 2021 • 21:00 Комментировать
Рома
0:0
Наполи
окончен

В одном из центральных матчей девятого тура чемпионата Италии «Наполи» приехал в гости к «Роме» в надежде продлить невероятную победную серию. Поединок получился боевым, но небогатым на опасные моменты. Можно вспомнить промах Тэмми Абрахама после выхода один на один с голкипером, а также удар Виктора Осимхена в штангу. Нервы подвели Жозе Моуринью, который увидел перед собой карточки всех допустимых в футболе цветов.

Впрочем, его команда набрала одно очко и вышла на чистое четвертое место, «Наполи» делит первенство с «Миланом».

Протокол игры  
Рома 0:0 Наполи
Патрисиу Руй Карсдорп Рик   90' Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Винья Матиас Кристанте Бриан Верету Жордан   90' Дзаньоло Николо Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   66' (Эль-Шаарави Стефан (   66') Абрахам Тэмми   30'   86' (Шомуродов Элдор (   86')
Запасные: Боер Пьетро Залевский Никола Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Трипи Филиппо Калафьори Рикардо Фузато Даниэл Перес Карлес
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду Руй Мариу Замбо-Ангисса Андре-Франк Фабиан Руис Зелиньски Пётр   71' (Лосано Ирвинг (   71') Политано Маттео   71' (Элмас Эльиф (   71') Осимхен Виктор Инсинье Лоренцо   82' (Мертенс Дрис (   82'   90')
Запасные: Петанья Андреа Марфелла Давиде Гулам Фаузи Мерет Алекс Жуан Жезус Дзаноли Алессандро Демме Диего Лоботка Станислав
24 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Верона 4:1 Лацио
окончен Фиорентина 3:0 Кальяри
окончен Рома 0:0 Наполи
Идет 4 минута Интер Милан 0:0 Ювентус 2.34 3.7 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
21:49 · Италия. Серия А
Как «Рома» остановила «Наполи» - видео видео
21:15 · Италия. Серия А
​«Интер» Милан - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:00 · Италия. Серия А
«Рома» - первая команда, отобравшая очки у «Наполи» в Серии А
18:43 · Италия. Серия А
Гасперини пожаловался на плотный график футболистов
18:30 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Наполи» - 0:0 (закончен)
17:58 · Италия. Серия А
«Лацио» пропустил 4 мяча от Симеоне, «Фиорентина» разгромила аутсайдера
16:46 · Италия. Серия А
Как «Аталанта» ещё раз упустила победу - видео
16:28 · Италия. Серия А
​Гасперини после красной карточки призвал судей говорить в СМИ
15:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявит о новом контракте с Дибалой на днях слухи
15:28 · Италия. Серия А
«Аталанта» с Миранчуком на 90-й минуте упустила победу над «Удинезе» 1
15:21 · Италия. Серия А
​Больше Малиновского за последние два сезона в топ-5 лигах из-за штрафной забил только Месси
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Рома» поспорит с «Интером» за полузащитника «Тоттенхэма» слухи
14:54 · Италия. Серия А
​Лусио: «Моуринью – лучший тренер, который у меня был»
14:49 · Италия. Серия А
Моуринью накажет пятерых игроков «Ромы» за провал в Норвегии
13:18 · Италия. Серия А
Михайлович: Златан был не в оптимальной форме
Все новости
Рекомендуем