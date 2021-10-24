«Рома» - первая команда, отобравшая очки у «Наполи» в Серии А

В одном из центральных матчей девятого тура чемпионата Италии «Наполи» приехал в гости к «Роме» в надежде продлить невероятную победную серию. Поединок получился боевым, но небогатым на опасные моменты. Можно вспомнить промах Тэмми Абрахама после выхода один на один с голкипером, а также удар Виктора Осимхена в штангу. Нервы подвели Жозе Моуринью, который увидел перед собой карточки всех допустимых в футболе цветов.

Впрочем, его команда набрала одно очко и вышла на чистое четвертое место, «Наполи» делит первенство с «Миланом».