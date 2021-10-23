​«Набили карманы и смеются»: Моуринью раскритиковал бывших владельцев «Ромы»

Жозе Моуринью на пресс-конференции перед игрой против «Наполи» обрушился с критикой на бывших владельцев «Ромы».

- Многие сейчас смеются над тем, что они сделали с «Ромой». Фридкины получили тяжёлое наследство. Они потратили кучу денег на исправление ошибок и создание фундамента для нового проекта. Нужно время. Сейчас есть люди, которые смеются с набитыми карманами, - сказал Моуринью.

- Говорят, что мне нужно больше игроков? Конечно, как и все тренеры, я хочу делать ротацию состава без потери баланса. Говорят, что мне нужно, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но я не засранец, и я с пониманием отношусь к текущей ситуации, уважая владельцев и директора.