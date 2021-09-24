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Серия А

Кьеллини: «Ювентусу» необходимо время»

24 Сентября 2021 • 23:42 Комментировать
Ювентус
...
Сампдория
1.35 5.20 8.50
26.09 13:30

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что туринский клуб напоминает в текущем сезоне корабль, угодивший в шторм на море.

«Нашей команде необходимо время, чтобы обрести должный баланс. Мы обязаны сделать всё, чтобы устоять во время шторма. Посмотрим, в каком состоянии будет корабль, когда ступим на берег – с целыми или потрёпанными парусами», - цитирует Джорджо Кьеллини Football Italia.

Напомним, что во время летнего межсезонья «старую синьору» вновь возглавил Массимилиано Аллегри.

Пока что «зебры» идут в нижней части турнирной таблицы Серии А, располагая всего 5 очками после стартовых 5 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Джорджо Кьеллини
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