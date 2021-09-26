​Перин: «Аллегри попросил меня остаться в «Ювентусе»

Голкипер Маттиа Перин в воскресенье проводит первый матч за «Ювентус» с апреля 2019 года. С тех пор прошло 897 дней. Перед началом поединка против «Сампдории» футболист сказал несколько слов.

«Конкурировать за место в «Ювентусе» - мечта каждого. Аллегри позвонил мне летом и попросил остаться, поэтому я принял такое решение», - рассказал Перин Sky Sport Italia.

Следить за игрой Серии А между «Ювентусом» и «Сампдорией» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult. После первого тайма на табло стадиона в Турине горит счёт 2:1.

Добавим, что с января 2020 года по июль 2021 года Маттиа Перин выступал за «Дженоа» на правах аренды.