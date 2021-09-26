Дибала: «Уже думаю о скорейшем возвращении»

Аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал своё самочувствие после полученной в матче с «Сампдорией» травмы.

Нападающий «старой синьоры» помог своему клубу добыть вторую подряд победу в Серии А (3:2). Дибала отличился голом в воротах генуэзцев в первом тайме, но вскоре был вынужден покинуть поле в слезах из-за полученного повреждения.

«Сожалею, что пришлось уйти с поля. Но я рад за партнёров. Мне предстоит пройти медобследование. Я уже думаю о своём скорейшем возвращении», - заявил игрок у себя в инстаграм-профиле.

После стартовых шести матчей в чемпионате Италии у туринцев 8 очков.