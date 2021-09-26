Локателли: «Происходящее в раздевалке останется там»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал вторую кряду победу туринцев в Серии А.

В шестом туре итальянского национального первенства «бьянконери» удалось одолеть «Сампдорию» со счётом 3:2.

«Ответственность лежит на каждом из нас. Мы все понимаем, что должны делать на поле. Важно помогать друг другу. Сейчас главное – победа.

Происходящее в раздевалке останется там. Нужно подняться как можно выше в таблице», - приводит слова Локателли DAZN.

Хавбек «Ювентуса» также выразил надежду, что получивший травму Пауло Дибала сможет поскорее вернуться на поле.