​Аллегри: «Нужно впервые выиграть дома в этом сезоне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем против «Сампдории».

«Мы должны постараться впервые выиграть дома в этом сезоне и набрать три очка. Нужно концентрироваться на конкретном матче. «Сампдория» - сложный соперник, который хорошо организован, так что нам нужно быть сосредоточенными.

«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью? Мы знаем, насколько важна наша сегодняшняя игра. Нужно впервые победить дома, а затем посмотрим. Сейчас нет смысла смотреть в таблицу», - сказал Аллегри Sky Sport Italia.

Следить за матчем «Ювентус» - «Сампдория» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.