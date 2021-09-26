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​Аллегри: «Нужно впервые выиграть дома в этом сезоне»

26 Сентября 2021 • 13:44 Комментировать
Ювентус
3:2
Сампдория
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед матчем против «Сампдории».

«Мы должны постараться впервые выиграть дома в этом сезоне и набрать три очка. Нужно концентрироваться на конкретном матче. «Сампдория» - сложный соперник, который хорошо организован, так что нам нужно быть сосредоточенными.

«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью? Мы знаем, насколько важна наша сегодняшняя игра. Нужно впервые победить дома, а затем посмотрим. Сейчас нет смысла смотреть в таблицу», - сказал Аллегри Sky Sport Italia.

Следить за матчем «Ювентус» - «Сампдория» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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окончен Ювентус 3:2 Сампдория 1.35 5.6 8.2
Идет 1 минута Сассуоло 0:0 Салернитана 1.51 4.7 6
26.09  16:00 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.5 2.7
26.09  16:00 Эмполи ... Болонья 2.55 3.65 2.7
26.09  19:00 Лацио ... Рома 2.37 3.8 2.8
26.09  21:45 Наполи ... Кальяри 1.3 6 9.4
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