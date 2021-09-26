«Ювентус» снова победил со счётом 3:2

«Ювентус» продолжает движение вверх по турнирной таблице. После победы над «Специей» (3:2) туринцы с таким же счетом одолели «Сампдорию». Пауло Дибала метко пробил с линии штрафной в начале игры, а Леонардо Бонуччи его удвоил. Тут же соперник отыгрался после подачи углового. Решающим стал момент на 57-й минуте, когда Деян Кулушевски обокрал защитника и создал голевой момент Мануэлю Локателли. В самой концовке возродилась интрига после выстрела Антонио Кандревы.

«Ювентус» набрал 8 очков, у его соперника - 5.