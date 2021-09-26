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Серия А

«Ювентус» снова победил со счётом 3:2

26 Сентября 2021 • 15:26 Комментировать (4)
Ювентус
3:2
Сампдория
окончен

«Ювентус» продолжает движение вверх по турнирной таблице. После победы над «Специей» (3:2) туринцы с таким же счетом одолели «Сампдорию». Пауло Дибала метко пробил с линии штрафной в начале игры, а Леонардо Бонуччи его удвоил. Тут же соперник отыгрался после подачи углового. Решающим стал момент на 57-й минуте, когда Деян Кулушевски обокрал защитника и создал голевой момент Мануэлю Локателли. В самой концовке возродилась интрига после выстрела Антонио Кандревы.

«Ювентус» набрал 8 очков, у его соперника - 5.

Протокол игры  
Ювентус 3:2 Сампдория
(1:0) Дибала Пауло 10'    
(2:0) Бонуччи Леонардо 43'    
    44' Йосида Майя (2:1)
(3:1) Локателли Мануэль 57'    
    84' Кандрева Антонио (3:2)
Перин Маттиа Куадрадо Хуан   66' Бонуччи Леонардо   84' Де Лихт Маттайс Алекс Сандро Кьеза Федерико   70' (Ремзи Аарон (   70') Бентанкур Родриго   53'   82' (Кин Мойзе (   82') Локателли Мануэль Бернардески Федерико   70' (Кьеллини Джорджо (   70') Дибала Пауло   22' (Кулушевски Деян (   22') Мората Альваро   82' (Маккенни Уэстон (   82')
Запасные: Ругани Даниэле Щесны Войцех Данило Луис Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Де Шильо Маттиа
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Йосида Майя Колли Омар Мурру Никола   41'   59' (Дамсгор Миккель (   59') Депаоли Фабио   59' (Адриен Силва (   59') Торсби Мортен   28' Экдаль Альбин   45'   59' (Ауджелло Томмазо (   59') Кандрева Антонио Капуто Франческо   70' (Торрегросса Эрнесто (   70') Квальярелла Фабио
Запасные: Феррари Алекс Равалья Никола Дрэгушин Раду Фальконе Владимиро Шабо Юлиан Киерво Риккардо Тримболи Симоне Аскилдсен Кристоффер
26 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Сампдория
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
26 Сентября 2021 в 15:38
Сампдория принесла себе 3 мяч , и если бы немного были бы расторопнее игроки атаки Юве могли бы еще в первом тайме 3 забивать, но то как команда живётся к своим воротам когда пытается засушить игру очень убогое зрелище, закрыватся грамотно у Юве пока не получается. Лучший игрок на мой взгляд Локателли хоть и был брак в передачах чуть больше чем обычно,но гол зато забил, худший наверное Бонуччи и Бернадески. Бонуччи хоть и забил но тут же из под него забили, если нет защитника который за ним страхует опасный кадр в защите. А Берни вообще какие функции выполнять должен непонятно.
Misha_diablo_football
26 Сентября 2021 в 15:34
Снова голевая феерия с участием Юве это до добра не доведет, Пашку жалко - хороший пацан...
Ale10JUFC
26 Сентября 2021 в 15:39
Из года в год с Дибалой одно и тоже происходит.
Beorn_n
26 Сентября 2021 в 15:29
Травма Дибалы заметно сломала игру, но парни всетаки дотянули. Берни в старте зло. Форца Юве.
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окончен Ювентус 3:2 Сампдория 1.35 5.6 8.2
26.09  16:00 Сассуоло ... Салернитана 1.51 4.7 6
26.09  16:00 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.5 2.7
26.09  16:00 Эмполи ... Болонья 2.55 3.65 2.7
26.09  19:00 Лацио ... Рома 2.37 3.8 2.8
26.09  21:45 Наполи ... Кальяри 1.3 6 9.4
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Сегодня, 26 Сентября
15:26 · Италия. Серия А
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