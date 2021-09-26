«Ювентус» снова победил со счётом 3:2

«Ювентус» продолжает движение вверх по турнирной таблице. После победы над «Специей» (3:2) туринцы с таким же счетом одолели «Сампдорию». Пауло Дибала метко пробил с линии штрафной в начале игры, а Леонардо Бонуччи его удвоил. Тут же соперник отыгрался после подачи углового. Решающим стал момент на 57-й минуте, когда Деян Кулушевски обокрал защитника и создал голевой момент Мануэлю Локателли. В самой концовке возродилась интрига после выстрела Антонио Кандревы.
«Ювентус» набрал 8 очков, у его соперника - 5.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло 10'
|(2:0) Бонуччи Леонардо 43'
|44' Йосида Майя (2:1)
|(3:1) Локателли Мануэль 57'
|84' Кандрева Антонио (3:2)
Перин Маттиа • Куадрадо Хуан • 66'Бонуччи Леонардо • 84'Де Лихт Маттайс • Алекс Сандро • Кьеза Федерико 70' ( Ремзи Аарон ( 70') • Бентанкур Родриго 53' 82' ( Кин Мойзе ( 82') • Локателли Мануэль • Бернардески Федерико 70' ( Кьеллини Джорджо ( 70') • Дибала Пауло 22' ( Кулушевски Деян ( 22') • Мората Альваро 82' ( Маккенни Уэстон ( 82')
Запасные: Ругани Даниэле • Щесны Войцех • Данило Луис • Пинсольо Карло • Пеллегрини Лука • Де Шильо Маттиа
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Йосида Майя • Колли Омар • Мурру Никола 41' 59' ( Дамсгор Миккель ( 59') • Депаоли Фабио 59' ( Адриен Силва ( 59') • Торсби Мортен • 28'Экдаль Альбин 45' 59' ( Ауджелло Томмазо ( 59') • Кандрева Антонио • Капуто Франческо 70' ( Торрегросса Эрнесто ( 70') • Квальярелла Фабио
Запасные: Феррари Алекс • Равалья Никола • Дрэгушин Раду • Фальконе Владимиро • Шабо Юлиан • Киерво Риккардо • Тримболи Симоне • Аскилдсен Кристоффер
26 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".