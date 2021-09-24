​Кассано: «В «Ювентусе» бардак»

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано поделился мыслями по поводу ситуации в «Ювентусе».

«Я не понимаю, как играет «Ювентус», и это меня очень беспокоит. Они обыграли «Специю», но с финишем в топ-4 у них будут проблемы, если они будут продолжать в том же духе. Они играют плохо, они пассивны, они страдают на поле, хотя много владеют мячом. У них нет идей, нет характера.

Криштиану Роналду забил 100 голов за три сезона, Гонсало Игуаин много забивал, Пауло Дибала творил великие дела. А теперь это запутанная команда. В «Ювентусе» бардак», - высказался Кассано для BoboTV.

После пяти туров «Ювентус» занимает 12 место в Серии А.