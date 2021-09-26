​«Ювентус» приблизился к антирекорду 1955 года

В воскресенье «Ювентус» принимает «Сампдорию» в рамках чемпионата Италии. Туринцы забили два гола усилиями Пауло Дибалы и Леонардо Бонуччи, но в концовке первого тайма позволили отличиться Майе Йосиде после розыгрыша углового. «Старая синьора» пропустила уже в 20-м матче чемпионата Италии подряд.

«Ювентус» вплотную приблизился к антирекорду. Opta сообщает о том, что самая затяжная серия «старой синьоры» без «сухих» матчей в чемпионате случилась в 1955 году. Тогда туринцы пропускали в 21-й игре подряд.

В ближайших двух турах Серии А соперниками «Ювентуса» будут «Торино» и «Рома».