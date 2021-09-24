Тони: «Дибала должен показать, на что способен»

По мнению экс-чемпиона мира Луки Тони, Пауло Дибала должен взвалить на свои плечи бремя лидера «Ювентуса».

«После ухода Роналду у Дибалы просто не может быть оправданий. Он должен показать, на что в действительности способен. Пауло должен показывать большее в плане забитых голов.

Игре туринцев не хватает баланса, они не слишком надежны в защите. Претендент на Скудетто не должен пропускать так много», - приводит слова Луки Тони La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинский форвард отличился за «старую синьору» двумя голами в пяти проведенных играх.

По данным СМИ, сегодня Пауло Дибала должен продлить контракт с «Ювентусом».