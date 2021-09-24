Дибала сегодня продлит контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлит контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, переговоры между сторонами находятся на финальном этапе и уже сегодня они могут объявить о новом соглашении.

Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до 2025 года. Ранее вице-президент клуба Павел Недвед заявил, что в Турине довольны аргентинцем и делают всё, чтобы продлить соглашение.

Напомним, что Дибала стал игроком «Ювентуса» в 2015 году, перейдя из «Палермо» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в Серии А, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.