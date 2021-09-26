​Дибала травмировался и ушёл с поля в слезах

В воскресенье «Ювентус» проводит домашний матч против «Сампдории» в рамках шестого тура чемпионата Италии. На десятой минуте туринцы смогли открыть счёт, когда Пауло Дибала классно пробил с линии штрафной площади в правый угол. На экваторе первой половины игры аргентинский форвард получил травму. Дибала не смог продолжить игру и покинул футбольное поле в слезах. Массимилиано Аллегри пришлось в срочном порядке выпускать на замену Деяна Кулушевски.

Следить за развитием событий в матче между «Ювентусом» и «Сампдорией» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.