Госенс получил травму в игре за сборную Германии

Защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс получил травму во вчерашней игре со сборной Лихтенштейна (2:0), передаёт пресс-служба немецкой команды.

Сегодняшнее обследование подтвердило повреждение у игрока. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в ближайших играх со сборными Армении и Исландии.

Напомним, что Госенс стал игроком «Аталанты» в 2017 году, перейдя из «Хераклеса» Его контракт рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл два матча, результативными действиями не отмечался.

После двух стартовых туров Серии А «Аталанта» набрала четыре очка. В следующем туре команда дома сыграет с «Фиорентиной».