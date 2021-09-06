Перкасси: «Нас ждёт интересный сезон»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался не тему турнирных перспектив своей команды.

«Я хочу прекратить все разговоры о Скудетто. Мы – «Аталанта». У нас три подряд попадания в групповой этап Лиги чемпионов. У нас всё в порядке. Нам удаётся делать необычные вещи, но мы стараемся не забегать наперёд с прогнозами.

Серия А выглядит очень сбалансированно. Продажи «Интера» и «Ювентуса», а также рост остальных команд сблизили претендентов. Нас всех ждёт очень интересный сезон. На мой взгляд, есть шесть клубов, готовых конкурировать за первое место», - приводит слова Перкасси Football Italia.