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Серия А

Перкасси: «Нас ждёт интересный сезон»

06 Сентября 2021 • 23:14 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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11.09 21:45

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался не тему турнирных перспектив своей команды.

«Я хочу прекратить все разговоры о Скудетто. Мы – «Аталанта». У нас три подряд попадания в групповой этап Лиги чемпионов. У нас всё в порядке. Нам удаётся делать необычные вещи, но мы стараемся не забегать наперёд с прогнозами.

Серия А выглядит очень сбалансированно. Продажи «Интера» и «Ювентуса», а также рост остальных команд сблизили претендентов. Нас всех ждёт очень интересный сезон. На мой взгляд, есть шесть клубов, готовых конкурировать за первое место», - приводит слова Перкасси Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Антонио Перкасси
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