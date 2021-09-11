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Серия А

«Аталанта» проиграла «Фиорентине» по пенальти, Миранчук и Кокорин на поле не пересеклись

11 Сентября 2021 • 23:43 Комментировать
Аталанта
1:2
Фиорентина
окончен

«Аталанта» провела очередной противоречивый матч на старте сезона в Серии А. Бергамаски принимали «Фиорентину» и в начале второго тайма проигрывали 0:2, дважды пропустив с пенальти, и это были единственные удары в створ соперника. Все попытки команды Джана Пьеро Гасперини отыграться разрушались об оборону «фиалок». Дувану Сапате также с 11 метров удалось сократить отставание, но только и всего. 1:2, и «Аталанта» застряла в середине таблицы с 4 очками.

Алексей Миранчук провел на поле первые 50 минут, Александр Кокорин привычно смотрел за игрой со скамейки.

Протокол игры  
Аталанта 1:2 Фиорентина
    33' Влахович Душан (0:1)
    49' Влахович Душан (0:2)
(1:2) Сапата Дуван 65'    
Спортьелло Марко Толой Рафаэл Паломино Хосе   90' Джимсити Берат Дзаппакоста Давиде Пашалич Марио   82' (Иличич Йосип (   82') Фройлер Ремо   86' Меле Йоаким   31'   50' (Госенс Робин (   50'   76') Миранчук Алексей   50' (Малиновский Руслан (   50') Пессина Маттео   85' (Коопмейнерс Теун (   85') Сапата Дуван   33'   82' (Пикколи Роберто (   82')
Запасные: Демирал Мерих Ловато Маттео Пеццелла Джузеппе Росси Франческо Муссо Хуан
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо   25' (Одриосола Альваро (   25'   81') Миленкович Никола   74' Роша Игор II   57' Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   45' Торрейра Лукас   66' (Сапонара Риккардо (   66') Дункан Альфред   76' (Гонсалес Николас (   76') Кальехон Хосе   76' (Кастровилли Гаэтано (   76') Влахович Душан Соттил Рикардо   66' (Амрабат Софьян (   66')
Запасные: Кокорин Александр Мартинес Лукас II Настасич Матия Дронговски Бартломей Терзич Алекса Мале Юссеф Бенасси Марко
11 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Фиорентина
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12.09  16:00 Торино ... Салернитана 1.59 4.3 5.6
12.09  16:00 Кальяри ... Дженоа 1.97 3.6 3.9
12.09  16:00 Специя ... Удинезе 2.9 3.35 2.5
12.09  19:00 Милан ... Лацио 2.23 3.6 3.2
12.09  21:45 Рома ... Сассуоло 1.7 4.5 4.4
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