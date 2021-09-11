«Аталанта» проиграла «Фиорентине» по пенальти, Миранчук и Кокорин на поле не пересеклись

«Аталанта» провела очередной противоречивый матч на старте сезона в Серии А. Бергамаски принимали «Фиорентину» и в начале второго тайма проигрывали 0:2, дважды пропустив с пенальти, и это были единственные удары в створ соперника. Все попытки команды Джана Пьеро Гасперини отыграться разрушались об оборону «фиалок». Дувану Сапате также с 11 метров удалось сократить отставание, но только и всего. 1:2, и «Аталанта» застряла в середине таблицы с 4 очками.

Алексей Миранчук провел на поле первые 50 минут, Александр Кокорин привычно смотрел за игрой со скамейки.