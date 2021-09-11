«Аталанта» проиграла «Фиорентине» по пенальти, Миранчук и Кокорин на поле не пересеклись

«Аталанта» провела очередной противоречивый матч на старте сезона в Серии А. Бергамаски принимали «Фиорентину» и в начале второго тайма проигрывали 0:2, дважды пропустив с пенальти, и это были единственные удары в створ соперника. Все попытки команды Джана Пьеро Гасперини отыграться разрушались об оборону «фиалок». Дувану Сапате также с 11 метров удалось сократить отставание, но только и всего. 1:2, и «Аталанта» застряла в середине таблицы с 4 очками.
Алексей Миранчук провел на поле первые 50 минут, Александр Кокорин привычно смотрел за игрой со скамейки.
Протокол игры
|Аталанта
|1:2
|Фиорентина
|33' Влахович Душан (0:1)
|49' Влахович Душан (0:2)
|(1:2) Сапата Дуван 65'
Спортьелло Марко • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • 90'Джимсити Берат • Дзаппакоста Давиде • Пашалич Марио 82' ( Иличич Йосип ( 82') • Фройлер Ремо • 86'Меле Йоаким 31' 50' ( Госенс Робин ( 50' ) • 76'Миранчук Алексей 50' ( Малиновский Руслан ( 50') • Пессина Маттео 85' ( Коопмейнерс Теун ( 85') • Сапата Дуван 33' 82' ( Пикколи Роберто ( 82')
Запасные: Демирал Мерих • Ловато Маттео • Пеццелла Джузеппе • Росси Франческо • Муссо Хуан
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо 25' ( Одриосола Альваро ( 25' ) • 81'Миленкович Никола • 74'Роша Игор II • 57'Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо • 45'Торрейра Лукас 66' ( Сапонара Риккардо ( 66') • Дункан Альфред 76' ( Гонсалес Николас ( 76') • Кальехон Хосе 76' ( Кастровилли Гаэтано ( 76') • Влахович Душан • Соттил Рикардо 66' ( Амрабат Софьян ( 66')
Запасные: Кокорин Александр • Мартинес Лукас II • Настасич Матия • Дронговски Бартломей • Терзич Алекса • Мале Юссеф • Бенасси Марко
11 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".