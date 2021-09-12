​Гасперини: «Аталанта» проиграла из-за определённых инцидентов»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после поражения от «Фиорентины» (1:2) намекнул на то, что он недоволен судейством.

«Мы играли в свой футбол. В первом тайме были инциденты, которые изменили ход матча», - высказался Гасперини для итальянского Sky.

«Игра была неплохой, так что даже если результат оставляет разочарование, можно посмотреть на картину в целом и увидеть, что у нас есть команда, которая снова может добиться успеха в этом сезоне.

«Фиорентина» - очень сильная команда, и мы хорошо играли с ними. Мы убеждены, что результат определили определённые инциденты. Надеюсь, в скором времени у нас будет больше ясности по поводу трактовок правил», - отметил тренер.