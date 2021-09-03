Дзаппакоста: «Не думаю, что «Фиорентина» в обиде на меня»

Летний новичок «Аталанты» Давиде Дзаппакоста высказался касаемо своего перехода в состав бергамасков. Отметим, что «лиловые» также претендовали за игрока.

«Не думаю, что «Фиорентина» в обиде на меня, ведь такие вещи часто происходят в футболе. У флорентийцев отличная команда, хороший тренер. Они прекрасно организованы.

Но есть ряд причин, по которым я принял приглашение «Аталанты». Во-первых, мне хотелось поиграть под руководством Джан Пьеро Гасперини. Во-вторых, со мной разговаривал лично президент «чёрно-синих», и он сказал, что они стремились вернуть меня в Бергамо. Для меня это был приоритет», - приводит слова Дзаппакосты Football Italia.