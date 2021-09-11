​Гасперини взял телефон для просмотра повтора, когда в ворота «Аталанты» назначили пенальти

В субботу вечером в чемпионате Италии проходит матч между «Аталантой» и «Фиорентиной». На исходе получаса игрового времени в ворота бергамасков назначили пенальти. Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини взял у своего ассистента телефон, чтобы с его помощью посмотреть повтор эпизода. Судя по реакции тренера, он признал решение арбитра справедливым.

Следить за событиями матча «Аталанта» - «Фиорентина» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Добавим, что россиянин Алексей Миранчук вышел на матч против «Фиорентины» с первых минут.