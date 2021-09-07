Президент «Фиорентины» хочет сохранить Влаховича в составе

Рокко Комиссо прокомментировал решение сербского нападающего своей команды Душана Влаховича продолжить сотрудничество с «виолой».

Несмотря на имевшиеся у 21-летнего голеадора предложения со стороны «Атлетико», «Арсенала» и некоторых других команд, форвард решил остаться во Флоренции.

«Я полагаю, Влахович хочет и далее выступать за нашу команду. Надеюсь, он согласится продлить свой договор с клубом. Посмотрим, в каком состоянии он вернётся», - приводит слова Комиссо Tuttomercatoweb.

Душан Влахович успешно начал нынешний сезон, забив в трёх поединках за «Фиорентину» уже три мяча.