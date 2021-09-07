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Серия А

Президент «Фиорентины» хочет сохранить Влаховича в составе

07 Сентября 2021 • 14:41 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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11.09 21:45

Рокко Комиссо прокомментировал решение сербского нападающего своей команды Душана Влаховича продолжить сотрудничество с «виолой».

Несмотря на имевшиеся у 21-летнего голеадора предложения со стороны «Атлетико», «Арсенала» и некоторых других команд, форвард решил остаться во Флоренции.

«Я полагаю, Влахович хочет и далее выступать за нашу команду. Надеюсь, он согласится продлить свой договор с клубом. Посмотрим, в каком состоянии он вернётся», - приводит слова Комиссо Tuttomercatoweb.

Душан Влахович успешно начал нынешний сезон, забив в трёх поединках за «Фиорентину» уже три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович Рокко Комиссо
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