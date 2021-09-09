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Серия А

Кокорин: «Хотел бы выиграть трофей вместе с «Фиорентиной»

09 Сентября 2021 • 21:31 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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11.09 21:45

Несмотря на различные слухи по поводу ухода Александра Кокорина, российский нападающий все же остался в «Фиорентине». В интервью пресс-службе клуба футболист рассказал, чего ожидает от предстоящего сезона.

Форвард итальянской команды отметил, что по приезду в расположение «фиалок» удивился инфраструктуре, которая, по его словам, очень сильно отличается от России. Что касается перспектив самого игрока, то Кокорин настроен оптимистично: «Хотел бы вместе с «Фиорентиной» выиграть трофей. Считаю, что в прошлом розыгрыше Серии А заслуживали занять более высокую позицию. Мне нравится играть в агрессивный футбол, хорошо, что нашему наставнику симпатичен именно такой стиль», - сказал россиянин.

Напомним, что Кокорину пока так и не удалось стать основным нападающим команды, проигрывая конкуренцию Душану Влаховичу.  


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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