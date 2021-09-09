Кокорин не покинет «Фиорентину» до января

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в своём нынешнем клубе, несмотря на все слухи о возможном уходе, передает Firenze Viola. По данным источника, в руководстве клуба верят в футболиста и намерены предоставить ему ещё один шанс проявить себя.

Ранее сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Один из местных клубов, имя которого не называлось, был готов взять россиянина в аренду.

Напомним, что Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из «Спартака» за 4,5 миллионов евро. За это время он сыграл четыре матча, в которых результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.