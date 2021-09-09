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Серия А

Кокорин не покинет «Фиорентину» до января

09 Сентября 2021 • 10:25 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1.50 4.40 6.30
11.09 21:45

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в своём нынешнем клубе, несмотря на все слухи о возможном уходе, передает Firenze Viola. По данным источника, в руководстве клуба верят в футболиста и намерены предоставить ему ещё один шанс проявить себя.

Ранее сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Один из местных клубов, имя которого не называлось, был готов взять россиянина в аренду.

Напомним, что Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из «Спартака» за 4,5 миллионов евро. За это время он сыграл четыре матча, в которых результативными действиями не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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