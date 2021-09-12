​Директор «Аталанты»: «В судействе полный хаос»

«Аталанта» в субботу проиграла дома «Фиорентине» со счётом 1:2 в третьем туре Серии А. Все голы в этом матче были забиты с пенальти. После игры директор бергамасков Умберто Мариано выразил недовольство судейством.

«Мы хотим, чтобы кто-то прояснил нам интерпретации ситуаций. Мы видим некоторые нелогичные моменты, а судейская инстанция оставляет нас в неведении.

В случае с игрой рукой мы вернулись к тому, что у рефери есть свои субъективные взгляды на то, что является игрой рукой, а что – нет. Иными словами, в судействе мы имеем полный хаос», - высказался Марино для итальянского Sky.