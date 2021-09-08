Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Серия А

«Аталанта» надолго потеряла Муриэля

08 Сентября 2021 • 20:12 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1.50 4.40 6.30
11.09 21:45

«Аталанта» объявила о том, что форвард сборной Колумбии Луис Муриэль выбыл из строя из-за серьёзной мышечной травмы. По данным клуба, «процесс восстановления не будет быстрым».

Медицинский штаб бергамасков планирует дать футболисту неделю отдыха для того, чтобы провести дополнительное обследование и определить стратегию восстановления игрока.

Отметим, что потеря Муриэля осложняется и тем, что другой колумбийский нападающий Дуван Сапата только в среду приступил к тренировкам после травмы и рискует пропустить ближайший матч команды с «Фиорентиной». Предполагается, что наконечником атак в этой встрече будет Роберто Пикколи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Луис Муриэль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
20:27 · Англия. Премьер-лига
В Италии уверены, что Конте слишком умный для того, чтобы принять «Арсенал» 2
20:12 · Италия. Серия А
«Аталанта» надолго потеряла Муриэля
16:56 · Италия. Серия А
​Моуринью полагается на свой опыт в Италии 1
13:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял одного из ведущих игроков 5
12:06 · Италия. Серия А
Убытки «Ювентуса» за финансовый год возрастут в два раза 5
11:59 · Италия. Серия А
Кокорин может продолжить карьеру в Турции
11:19 · Италия. Серия А
«Милан» хотел подписать Луиса Альберто
10:35 · Россия. Премьер-лига
В «Сампдории» заявили, что клуб не делал предложение по Вильене из «Краснодара»
09:49 · Италия. Серия А
Осимхену сократили срок дисквалификации – форвард сыграет с «Ювентусом» 1
09:39 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры с Кьяером по новому контракту
07 Сентября
18:21 · Италия. Серия А
Гуллит: «Де Лихт сильно прибавляет рядом с Кьеллини и Бонуччи»
17:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» претендуют на Тео Эрнандеса 3
16:52 · Италия. Серия А
«Интер» проведёт переговоры по Брозовичу с его отцом
15:41 · Голландия. Эредивизие
Гравенберх близок к переходу в «Ювентус» 2 слухи
15:21 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Мы должны были выиграть Скудетто» 3
Все новости
Рекомендуем