«Аталанта» надолго потеряла Муриэля

«Аталанта» объявила о том, что форвард сборной Колумбии Луис Муриэль выбыл из строя из-за серьёзной мышечной травмы. По данным клуба, «процесс восстановления не будет быстрым».

Медицинский штаб бергамасков планирует дать футболисту неделю отдыха для того, чтобы провести дополнительное обследование и определить стратегию восстановления игрока.

Отметим, что потеря Муриэля осложняется и тем, что другой колумбийский нападающий Дуван Сапата только в среду приступил к тренировкам после травмы и рискует пропустить ближайший матч команды с «Фиорентиной». Предполагается, что наконечником атак в этой встрече будет Роберто Пикколи.