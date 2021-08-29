«Милан» и «Рома» разгромили своих соперников

В заключительных перед паузой матчах Серии А сенсаций не было. «Милан» за тайм разгромил «Кальяри» со счётом 4:1, новичок Оливье Жиру оформил дубль. В параллельном поединке «Рома» удачно сыграла на выезде против «Салернитаны», забив четыре безответных гола. Дуплет в активе Лоренцо Пеллегрини.
Протокол игры
|(1:0) Тонали Сандро 12'
|15' Дейола Алессандро (1:1)
|(2:1) Леау Рафаэл 17'
|(3:1) Жиру Оливье 24'
|(4:1) Жиру Оливье 43'
Меньян Майк • Калабрия Давиде • Кьяер Симон • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Крунич Раде • Тонали Сандро 68' ( Флоренци Алессандро ( 68') • Салемакерс Алексис 68' ( Беннасер Исмаэль ( 68') • Диас Браим 73' 85' ( Мальдини Даниэль ( 85') • Леау Рафаэл 68' ( Ребич Анте ( 68') • Жиру Оливье 90' ( Кастильехо Самуэль ( 90')
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Плиццари Алессандро • Романьоли Алессио • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан
Радунович Борис • Чеппители Лука 64' ( Дзаппа Габриэле ( 64') • Годин Диего • 62'Карбони Андреа • Нандес Найтан • 84'Марин Рэзван • Стротман Кевин 41' 75' ( Ликояннис Хараламбос ( 75') • Дейола Алессандро 38' 85' ( Сетер Дамир ( 85') • Далберт Эстеван 5' 75' ( Фариас Диего ( 75') • Педро Жоао • Паволетти Леонардо 85' ( Перейро Гастон ( 85')
Запасные: Валюкевич Себастьян • Giorgio Altare • Грасси Альберто • Олива Кристиан • Арести Симоне
29 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|Салернитана
|0:4
|Рома
|48' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
|52' Верету Жордан (0:2)
|69' Абрахам Тэмми (0:3)
|79' Пеллегрини Лоренцо (0:4)
Белек Вид • Айя Рамзи • 50'Дьомбер Норберт • Ярошински Павел 84' ( Кристофферсен Юлиан ( 84') • Кечрида Вайди 68' ( Капецци Леонардо ( 68') • Кулибали Мамаду • Ди Таккио Франческо • Кулибали Лассана 56' ( Сими Нванкво ( 56') • Руджери Маттео • Оби Джоэл 68' ( Цортеа Надир ( 68') • Бонаццоли Федерико 35' 84' ( Скьявоне Андреа ( 84')
Запасные: Кастанос Григорис • Фиорилло Винченцо • Руссо Антонио • Янноне Кармине
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Винья Матиас 82' ( Майораль Борха ( 82') • Кристанте Бриан • Верету Жордан 83' ( Диавара Амаду ( 83') • Перес Карлес 40' 77' ( Шомуродов Элдор ( 77') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 67' 70' ( Эль-Шаарави Стефан ( 70') • Абрахам Тэмми 82' ( Калафьори Рикардо ( 82')
Запасные: Боер Пьетро • Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл
29 августа. Стадион "Аречи".