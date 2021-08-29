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Серия А

«Милан» и «Рома» разгромили своих соперников

29 Августа 2021 • 23:48 Комментировать (1)
Милан
4:1
Кальяри
окончен

В заключительных перед паузой матчах Серии А сенсаций не было. «Милан» за тайм разгромил «Кальяри» со счётом 4:1, новичок Оливье Жиру оформил дубль. В параллельном поединке «Рома» удачно сыграла на выезде против «Салернитаны», забив четыре безответных гола. Дуплет в активе Лоренцо Пеллегрини.

Протокол игры  
Милан 4:1 Кальяри
(1:0) Тонали Сандро 12'    
    15' Дейола Алессандро (1:1)
(2:1) Леау Рафаэл 17'    
(3:1) Жиру Оливье 24'    
(4:1) Жиру Оливье 43'    
Меньян Майк Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес Крунич Раде Тонали Сандро   68' (Флоренци Алессандро (   68') Салемакерс Алексис   68' (Беннасер Исмаэль (   68') Диас Браим   73'   85' (Мальдини Даниэль (   85') Леау Рафаэл   68' (Ребич Анте (   68') Жиру Оливье   90' (Кастильехо Самуэль (   90')
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Плиццари Алессандро Романьоли Алессио Калюлю Пьер Татарушану Чиприан
Радунович Борис Чеппители Лука   64' (Дзаппа Габриэле (   64') Годин Диего   62' Карбони Андреа Нандес Найтан   84' Марин Рэзван Стротман Кевин   41'   75' (Ликояннис Хараламбос (   75') Дейола Алессандро   38'   85' (Сетер Дамир (   85') Далберт Эстеван   5'   75' (Фариас Диего (   75') Педро Жоао Паволетти Леонардо   85' (Перейро Гастон (   85')
Запасные: Валюкевич Себастьян Giorgio Altare Грасси Альберто Олива Кристиан Арести Симоне
29 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Салернитана 0:4 Рома
    48' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
    52' Верету Жордан (0:2)
    69' Абрахам Тэмми (0:3)
    79' Пеллегрини Лоренцо (0:4)
Белек Вид Айя Рамзи   50' Дьомбер Норберт Ярошински Павел   84' (Кристофферсен Юлиан (   84') Кечрида Вайди   68' (Капецци Леонардо (   68') Кулибали Мамаду Ди Таккио Франческо Кулибали Лассана   56' (Сими Нванкво (   56') Руджери Маттео Оби Джоэл   68' (Цортеа Надир (   68') Бонаццоли Федерико   35'   84' (Скьявоне Андреа (   84')
Запасные: Кастанос Григорис Фиорилло Винченцо Руссо Антонио Янноне Кармине
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Винья Матиас   82' (Майораль Борха (   82') Кристанте Бриан Верету Жордан   83' (Диавара Амаду (   83') Перес Карлес   40'   77' (Шомуродов Элдор (   77') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   67'   70' (Эль-Шаарави Стефан (   70') Абрахам Тэмми   82' (Калафьори Рикардо (   82')
Запасные: Боер Пьетро Рейнолдс Брайан Залевский Никола Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Кумбулла Мараш Фузато Даниэл
29 августа. Стадион "Аречи".
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Комментарии (1)
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Don sangre
30 Августа 2021 в 00:05
Вот такое вот Мамаду]))
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окончен Дженоа 1:2 Наполи 5.5 4 1.67
окончен Сассуоло 0:0 Сампдория 2.15 3.5 3.5
окончен Милан 4:1 Кальяри 1.52 4.5 7
окончен Салернитана 0:4 Рома 6.2 4.2 1.6
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