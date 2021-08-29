«Милан» и «Рома» разгромили своих соперников

В заключительных перед паузой матчах Серии А сенсаций не было. «Милан» за тайм разгромил «Кальяри» со счётом 4:1, новичок Оливье Жиру оформил дубль. В параллельном поединке «Рома» удачно сыграла на выезде против «Салернитаны», забив четыре безответных гола. Дуплет в активе Лоренцо Пеллегрини.