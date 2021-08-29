Жиру отметился первым голом за «Милан»

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился первым голом в футболке клуба. На 26-ой минуте матча второго тура итальянской Серии А против «Кальяри» форвард получил пас от испанца Брахима Диаса, первым касанием к мячу завершив атаку. Начало поединка оказалось очень быстрым гол Жиру означает, что миланцы ведут уже 3:1.

Напомним, Оливье Жиру перешел в «Милан» этим летом из лондонского «Челси». За футболиста итальянцы заплатили англичанам 1 миллион евро. Форвард заключил контракт на два сезона. Его ориентировочная стоимость составляет 4 миллиона евро.