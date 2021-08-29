Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 288 Комментарии
Серия А

Жиру отметился первым голом за «Милан»

29 Августа 2021 • 22:19 Комментировать
Милан
4:1
Кальяри
1.52 4.50 7.00
2-й тайм

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился первым голом в футболке клуба. На 26-ой минуте матча второго тура итальянской Серии А против «Кальяри» форвард получил пас от испанца Брахима Диаса, первым касанием к мячу завершив атаку. Начало поединка оказалось очень быстрым гол Жиру означает, что миланцы ведут уже 3:1.

Напомним, Оливье Жиру перешел в «Милан» этим летом из лондонского «Челси». За футболиста итальянцы заплатили англичанам 1 миллион евро. Форвард заключил контракт на два сезона. Его ориентировочная стоимость составляет 4 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кальяри Оливье Жиру Брахим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Дженоа 1:2 Наполи 5.5 4 1.67
окончен Сассуоло 0:0 Сампдория 2.15 3.5 3.5
Идет 54 минута Милан 4:1 Кальяри 1.52 4.5 7
Идет 54 минута Салернитана 0:2 Рома 6.2 4.2 1.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
22:38 · Италия. Серия А
Жиру оформил дубль в матче за «Милан»
22:19 · Италия. Серия А
Жиру отметился первым голом за «Милан»
21:29 · Италия. Серия А
«Наполи» дожал «Дженоа»
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Кальяри»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
19:41 · Италия. Серия А
Наставник «Эмполи» высмеял журналистов, не желавших брать у него интервью в 2019 1
17:58 · Италия. Серия А
Кастильехо деактивировал свой твиттер-аккаунт
17:25 · Италия. Серия А
Аллегри ожидает новых подписаний
17:06 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Ювентус» уже не тот, что был вчера» 1
14:56 · Италия. Серия А
​Кьеллини – Аллегри: «Это не команда» 1
13:25 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Теперь мы не можем думать о Роналду» 1
12:56 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» может избавиться от Кокорина
11:28 · Италия. Серия А
​«Ювентус» работает над арендой Икарди
10:43 · Италия. Серия А
​Влахович высказался о сравнениях себя с Холанном
09:10 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался после поражения от «Эмполи» 2
02:22 · Италия. Серия А
Милан - Кальяри: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем
 