Вице-чемпион Серии А «Милан» официально оформил сотрудничество с Пьетро Пеллегри.
Итальянский нападающий «Монако» предстоящий год проведёт по условиям аренды на «Сан-Сиро». Игрок успешно справился с прохождением медицинского осмотра для нового работодателя, после чего поставил подпись под документом, регламентирующим его отношения с «дьяволами».
Сведения об аренде 20-летнего форварда подтверждает официальный твиттер-аккаунт «россонери».
Official Statement: Pietro Pellegri ➡ https://t.co/F4ereQFzm1— AC Milan (@acmilan) August 25, 2021
Comunicato Ufficiale: Pietro Pellegri ➡ https://t.co/mna5NzTmAO #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/fkZUp97er4
Добавим, что по истечении арендного соглашения у «Милана» будет возможность осуществить полноценный выкуп Пеллегри у «Монако».
В прошлом сезоне юный аттаканте отличился за французский клуб лишь одним голом в 16 поединках Лиги 1.