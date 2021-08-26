Вице-чемпион Серии А «Милан» официально оформил сотрудничество с Пьетро Пеллегри.

Итальянский нападающий «Монако» предстоящий год проведёт по условиям аренды на «Сан-Сиро». Игрок успешно справился с прохождением медицинского осмотра для нового работодателя, после чего поставил подпись под документом, регламентирующим его отношения с «дьяволами».

Сведения об аренде 20-летнего форварда подтверждает официальный твиттер-аккаунт «россонери».

Добавим, что по истечении арендного соглашения у «Милана» будет возможность осуществить полноценный выкуп Пеллегри у «Монако».

В прошлом сезоне юный аттаканте отличился за французский клуб лишь одним голом в 16 поединках Лиги 1.