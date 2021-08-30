Жиру: «Поддержка фанатов была неимоверной»

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру, пополнивший ряды команды этим летом, поделился впечатлениями от игры с «Кальяри» в рамках второго игрового дня итальянской Серии А. Сам футболист отметился в воротах оппонента двумя мячами.

«Я очень рад игре нашей команды, потому что мы с первых минут начали показывать свой футбол. Мы вправду прекрасно выступили и могли забивать ещё больше, а поддержка фанатов была просто неимоверной», - сказал форвард в интервью DAZN.

«Россонери» обыграли «Кальяри» 4:1, после двух туров не потеряв ни одного зачётного балла. Миланцы занимают четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.