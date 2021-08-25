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Серия А

«Милан» надеется подписать Хесуса Корону

25 Августа 2021 • 21:51 Комментировать
Порту
...
Арока
1.19 6.70 16.00
28.08 20:00
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Вице-чемпионы Италии намерены провернуть до даты закрытия летнего трансферного окна сделку по приобретению Хесуса Короны.

«Россонери» обратились к «Порту» с первым официальным предложением по трансферу 28-летнего мексиканского вингера. Предложение миланцев составило 10 миллионов евро, ещё 7 «драконы» смогут получить в виде разнообразных бонусов.

На «Сан-Сиро» рассчитывают, что португальцы согласятся отпустить игрока, у которого истекает по факту завершения нынешнего сезона срок действия договора.

Напомним, что ранее Паоло Мальдини сделал заявление, что «Милан» будет активным на рынке в последние дни августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Хесус Корона Трансферы футбола - лето 2021
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