Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 311 Комментарии
Серия А

Пеллегри: «Я прибыл в «Милан», чтобы учиться»

26 Августа 2021 • 18:18 Комментировать
Милан
...
Кальяри
1.45 4.50 8.00
29.08 21:45

Новичок «Милана» Пьетро Пеллегри поделился эмоциями по случаю своего трансфера.

«Несмотря на то, что моё пребывание в «Монако» не было удачным, я с оптимизмом смотрю в будущее. Во Франции я получил полезный опыт. Однако «Милан» - это мечта.

Уже не терпится сыграть с великими чемпионами. Прибыл сюда, чтобы учиться. Постараюсь отплатить клубу за доверие», - заявил 20-летний форвард.

Также Пеллегри признался, что является давним поклонником Златана Ибрагимовича: «Было потрясающе встретиться с ним и обменяться рукопожатиями».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьетро Пеллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  19:30 Удинезе ... Венеция 1.7 4 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
18:35 · Италия. Серия А
«Фиорентина» попытается подписать Орсолини
18:18 · Италия. Серия А
Пеллегри: «Я прибыл в «Милан», чтобы учиться»
17:09 · Италия. Серия А
Йович или Икарди могут заменить Роналду в «Ювентусе»
16:55 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Вероне» официально
16:23 · Англия. Премьер-лига
В случае ухода Роналду, «Ювентус» вернёт в клуб Мойзе Кина 2 слухи
16:03 · Италия. Серия А
«Интер» анонсировал подписание Корреа официально
15:40 · Италия. Серия А
«Наполи» намерен обжаловать красную карточку Осимхена
15:33 · Италия. Серия А
Роналду разочарован результатами «Ювентуса» в Лиге чемпионов 12
15:25 · Италия. Серия А
«Лацио» определился с заменой для Корреа
15:07 · Англия. Премьер-лига
Не Роналду единым: «Ювентус» попробует обменять Рэмзи на Невеша 1 слухи
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересно приглашение Маккенни
14:25 · Англия. Премьер-лига
Продажа Стерлинга может открыть дорогу Роналду в «Манчестер Сити» 7
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит Лапорта и Бернарду взамен на Роналду 1 слухи
13:36 · Россия. Премьер-лига
Симеоне, которым интересовался «Зенит», пройдёт медосмотр в «Вероне»
13:09 · Германия. Бундеслига
Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-полузащитника «Зенита»
Все новости
Рекомендуем
 