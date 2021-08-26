Пеллегри: «Я прибыл в «Милан», чтобы учиться»

Новичок «Милана» Пьетро Пеллегри поделился эмоциями по случаю своего трансфера.

«Несмотря на то, что моё пребывание в «Монако» не было удачным, я с оптимизмом смотрю в будущее. Во Франции я получил полезный опыт. Однако «Милан» - это мечта.

Уже не терпится сыграть с великими чемпионами. Прибыл сюда, чтобы учиться. Постараюсь отплатить клубу за доверие», - заявил 20-летний форвард.

Также Пеллегри признался, что является давним поклонником Златана Ибрагимовича: «Было потрясающе встретиться с ним и обменяться рукопожатиями».